В декабре НБУ продал рекордное количество валюты

За 2024 год на межбанковском валютном рынке НБУ продал 34,95 миллиарда долларов. Купил регулятор в общем лишь 126 миллионов долларов.

Какие действия осуществлял НБУ в декабре

В декабре НБУ продал более 5 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Украины За декабрь месяц НБУ продал валюты на рекордные (никогда в истории такого не было) 5,3 миллиарда долларов.

Статистика НБУ свидетельствует, что в декабре регулятор осуществил такие операции:

потрачено из резервов – 5,28 миллиарда долларов;

куплено – 0,4 миллиона долларов.

Обратите внимание! Данные регулятора свидетельствуют, что меньше всего валюты было продано в феврале – 1,51 миллиарда долларов. Речь идет именно о чистой продаже (разница между продажей и покупкой).