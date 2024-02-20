Стоимость доллара весной: какого курса ожидать в ближайшее время

Последние события в Украине могут влиять на курс. Впрочем, как рассказывает эксперт, положительно будут способствовать на ситуацию весной программы финподдержки от партнеров и договоры о безопасности. Таким образом, в марте курс может не измениться существенно.

Повлияют ли события на фронте на доллар

Эксперт Даниил Монин в комментарии 24 Каналу рассказал, что нынешняя ситуация на фронте вряд ли изменит настроения относительно покупки валюты.

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Монин добавляет, что в последние месяцы настроения и так были пессимистические. В то же время, на его взгляд, оптимизма к этой ситуации добавляет 4-летняя программа поддержки Украины от Евросоюза, а также уже 3 заключенных договора о безопасности.

Даниил Монин Экономический эксперт Более того, НБУ фиксирует в феврале рекордно низкий уровень продаж на межбанке, где за 3 недели февраля было продано всего 800 миллионов долларов. В январе продали 2,5 миллиарда, а в декабре еще больше.

Каким будет курс весной

что еще раньше в комментариибанкир Тарас Лесовой сообщил , что "военные" и "внутриполитические" факторы могут "давить" на граждан, а это проявляется в росте спроса на валюту.

Как рассказывает Монин, в марте ожидаются деньги от Евросоюза и от МВФ, которые будут способствовать улучшению платежного баланса. Кроме того, НБУ показал, что готов уменьшать международные резервы на 2 миллиарда долларов в месяц.

Экономист прогнозирует, что курс будет держаться на отметке в 38 гривен.

Скорее всего есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну,

– замечает Монин.

Речь идет о том, что особых изменений с курсом не ожидается. Однако, замечает эксперт, для бюджета все же выгоднее высокий курс.

Стоит ли покупать валюту сейчас

Кроме того, Даниил Монин говорит, что сейчас стоит покупать валюту, если есть возможность. Ведь если США пришлют Украине финансовую помощь, то курс до конца года может с большой вероятностью удерживаться на уровне 38 гривен.

Экономист думает, что вариант, когда валюта будет расти в цене в ближайшие недели, возможен, но до прихода денег от Евросоюза. Монин думает, что Нацбанк сможет загладить спрос, соответственно не сильно будет ослаблять курс гривны.