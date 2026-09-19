Больше или меньше 100 долларов: какую пенсию получат украинцы с 40-летним стажем

Многие украинцы посвящают работе львиную долю своей жизни, надеясь на достойное обеспечение в старости. Однако итоговая сумма на банковской карте часто становится неожиданностью, ведь в правилах начисления есть свои скрытые нюансы.

Какую сумму начислят за четыре десятка лет работы?

Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет в 2026 году достаточно иметь 33 года страхового стажа, поэтому 40 отработанных лет гарантируют вам своевременное назначение выплат.

Если в течение этого времени ваш официальный доход составлял 10 тысяч гривен, то ориентировочный размер пенсии составит примерно 4,5 тысячи гривен, про что говорят данные Пенсионного фонда Украины.

Имеет ли значение непрерывность стажа и "белая" зарплата?

Многих беспокоит вопрос, влияют ли перерывы в трудовой деятельности на итоговую сумму. На самом деле непрерывность стажа не играет никакой роли, ведь чрезвычайно важное значение имеют исключительно его общее количество и размер официального заработка.

При расчетах учитывается только тот доход, с которого работодатель уплачивал страховые взносы. То есть, если вы соглашались на зарплату "в конверте", существует огромная вероятность получить мизерную выплату в старости.

Справочно: начиная с 2004 года, стаж засчитывается исключительно при условии уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) в размере, не меньшем минимального. Если же вы работали неполный рабочий день и взнос был меньше, в стаж будет зачтен не полный месяц, а лишь пропорционально рассчитанный период.

Как будут меняться требования к пенсионерам в будущем?

Стоит помнить, что правила выхода на пенсию становятся все более жесткими в рамках действующей реформы. Как мы писали ранее, уже в 2027 году для получения выплат в 60 лет потребуется не менее 34 лет стажа, а в 2028 году этот порог достигнет 35 лет.

Обратите внимание! Если же необходимых лет не хватает, государство позволяет выйти на пенсию в 63 года (при наличии 23 лет стажа в 2026 году) или в 65 лет (достаточно 15 лет).

Кроме того, за каждый полный год работы сверх установленной нормы пенсионерам начисляется надбавка, которая составляет 1% от рассчитанного размера пенсии, но не более 23,61 гривны за каждый дополнительный год.