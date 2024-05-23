Чехия зарабатывает на украинских беженцах больше, чем тратит на их обеспечение

Украинские беженцы обеспечивают больший доход в бюджет Чехии, чем составляют расходы на их обеспечение. В первом квартале 2024 года доходы от украинских беженцев почти удвоили расходы на их содержание и помощь.

Сколько средств принесли украинцы в бюджет Чехии

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, украинские беженцы сделали значительный вклад в государственный бюджет страны.

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Доходы составили почти на 3 миллиарда крон больше, чем чешское государство потратило на них в форме социальной и гуманитарной поддержки за первые три месяца года.

Компании довольны украинскими работниками

За эти средства, как отмечает Министерство финансов Чехии, можно было бы построить 10 километров автомагистралей или предоставить дополнительно по 1 200 крон (около 48 евро) в год каждому пенсионеру страны.

Для сравнения, в 2022 году расходы Чехии на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, тогда как доходы от них составляли 12,6 миллиарда крон. Однако в 2023 году эти показатели почти сравнялись – доходы и расходы составили 21 миллиард и 21,6 миллиарда крон соответственно.

За первый квартал этого года мы видим, что доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы – 3,5 миллиарда крон,

– заявила аналитик Министерства труда и социальных дел Чехии Магдалена Климешова.

Аналитики рынка труда отмечают, что подавляющее большинство чешских компаний, а это 85%, имеют положительный опыт сотрудничества с украинцами, тогда как только 10% выражают недовольство.

Согласно последним официальным данным, в Чехии находится почти 350 тысяч украинских беженцев, из которых 118 тысяч активно работают. Подавляющее большинство – 90% – входят в трудовые правоотношения, в рамках которых уплачиваются страховые взносы.

Социологические опросы показывают, что до 30% украинцев в Чехии имеют более одной работы, однако часто это низкоквалифицированные позиции.