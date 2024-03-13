Где-то вырос, а где-то существенно подешевел: какой курс доллара на сегодня

Пока в банках и на черном рынке американская валюта набирает цену, покупка валюты обменниками резко падает. Похожая ситуация и с евро, которое опустилось в обменниках ниже, чем 42 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,30 гривны (+10 копеек против 12 марта), а продажа – 38,80 гривны (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,75 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 42,35 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,73 гривны (+21 копейка), а продажа – 38,90 гривны (+29 копеек).

(+21 копейка), а продажа – (+29 копеек). Евро покупают по 42,31 гривны (+21 копейка), а продают за 42,55 гривны (+29 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,32 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,98 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,90 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,71 гривны (+13 копеек).

Будет ли обесцениваться курс гривны

В ближайшее время курс гривны будет стабильным. Об этом говорит эксперт Сергей Фурса.

Сергей Фурса Экономист, инвестиционный банкир Не наблюдается никакого падения гривны. За последние несколько недель гривна колеблется, но никакого падения нет. Она движется то вверх, то вниз, но остается ориентировочно на одном и том же самом месте.

По его словам, резких колебаний гривны не ожидается. А причин для роста или резкого падения нет.

что Нацбанк провел ряд реформ для того, чтобы удержать курс гривны. Поэтому регулятор зафиксировал курс в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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