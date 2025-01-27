Может ли возобновиться транзит российского газа через Украину

Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года. Однако, есть вероятность, что он может возобновиться при определенных условиях.

Осуществляется ли транзит через Украину сейчас

Транзит газа через Украину и сейчас продолжается. Речь идет о транспортировке топлива из других стран, об этом рассказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью 24 Каналу.

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Как отмечает Макогон, Украина имеет мощную газотранспортную систему. Через нее газ может транспортироваться такими путями:

из Польши в Молдову;

из Польши в Венгрию.

Также топливо может транспортироваться и наоборот, в Польшу.

Сергей Макогон Бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Система будет работать в дальнейшем в таком транзите. Возможно, со временем, возобновится транзит и российского газа после окончания войны, если будут какие-то договоренности по этому поводу. Например, Россия будет выплачивать таким образом компенсации Украине за нанесенный ущерб.

Макогон отмечает, что Россия это страна, которая получает основную прибыль именно от продажи нефти, газа и угля. Вероятно, в будущем Кремль начнет искать возможность заработать. Именно поэтому после окончания войны экспорт и может быть восстановлен.