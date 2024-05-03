Курс в банках удивляет: как изменился доллар за сутки
3 мая 2024, 10:01Читати новину українською
Уже несколько дней подряд доллар и евро в банках не меняются в цене. На черном рынке стоимость лишь немного опустилась, а в обменниках наблюдается оживление.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 3 мая, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 2 мая), а продажа – 39,90 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,73 гривны (-4 копейки), а продажа – 39,83 гривны (-4 копейки).
- Евро покупают за 42,70 гривны (-3 копейки), а продают за 42,85 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+5 копеек), а продают – за 39,95 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,25 гривны (-16 копеек), а продажа – 43 гривны (+11 копеек).
Какую цену доллара прогнозируют в ближайшее время
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курсы валют в мае могут несколько снизиться.
Перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%. Таким образом, в первую декаду мая курсы валют незначительно снизятся, а уже после праздников вернутся к апрельским коридорам.