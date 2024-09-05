Где валюты подорожали и подешевели за последние сутки

В банках курс покупки доллара и евро не изменился, однако курс продажи несколько вырос. В обменниках ситуация другая – американская валюта подорожала как при покупке, так и при продаже, а евро подорожал только при продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 4 сентября) и продажа – по 41,55 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,40 гривны (без изменений), а продажа – по 46 гривен (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,35 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,45 гривны (-3 копеек).

(-5 копеек), а продать – по (-3 копеек). Покупка евро по 45,76 гривны (+1 копейка), а продажа по 45,95 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,15 гривны (+14 копеек), а продают – по 41,55 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают – по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,24 гривны (-9 копеек), а продают – по 46 гривен (+7 копеек).

Что будет с долларом осенью

Банкир Сергей Мамедов отметил, что Нацбанк будет пытаться удержать баланс между спросом и предложением на рынке этой осенью.

В течение года монетарная политика НБУ была достаточно эффективной и взвешенной, что позволило активизировать кредитование и постепенно переориентировать гривневые депозиты на более длительные во времени – от 1 года до 2,5 лет, по которым сейчас фиксируются самые большие ставки – до 15% годовых,

– говорит Мамедов.

Кроме того, внедренный Нацбанком режим "управляемой гибкости" на валютном рынке существенно уменьшил "тягу" на валюту и позволил вернуть рыночное регулирование курсов

Интересно! До конца этого года прогнозируется, что курс на рынке будет в пределах 41,3 – 42 гривен за доллар. Это совпадает с показателями, которые были заложены в госбюджет в 2024 году.

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