Валюта на подъеме: стоит ли ожидать роста доллара до 42 гривен

Доллар вряд ли начнет дешеветь. Валюта наоборот продолжит курс на плавное подорожание до конца этого года. Прогнозируют, что цена может перевалить немного за 42 гривны за валюту.

Доллар вырастет в цене

По мнению банкира Тараса Лесового, с которым он поделился с 24 Каналом, валютные курсовые показатели до конца года могут варьироваться в цене.

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Банкир называет диапазон колебания в пределах от 41,5 гривны до чуть более, чем 42 гривны за доллар.

Обратите внимание! Лесовой отмечает, что такие показатели – это лишь предположение, ведь на сегодня пока недостаточно аргументов по установлению точных курсовых колебаний.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Единственное, что очевидно, – это доллару вряд ли грозит "падение".

От чего будет зависеть курс валюты

Стратегия регулятора – из-за режима управляемой гибкости колебания курсов вверх или вниз является приемлемым, но колебания при таких условиях не является существенным, например 10 или 20 копеек.

– из-за режима управляемой гибкости колебания курсов вверх или вниз является приемлемым, но колебания при таких условиях не является существенным, например 10 или 20 копеек. Инфляция – следствием ускорения этого показателя стал рост тарифа на электроэнергию, а также увеличение акцизов на топливо. Следующий ожидаемый и возможный "возмутитель" инфляции – это увеличение налоговой нагрузки.

– следствием ускорения этого показателя стал рост тарифа на электроэнергию, а также увеличение акцизов на топливо. Следующий ожидаемый и возможный "возмутитель" инфляции – это увеличение налоговой нагрузки. Уровень спроса и предложения на рынке – стратегия Нацбанка направлена на то, чтобы уравновесить спрос и предложение, что в этом контексте стабилизирует курсовые показатели, и "смягчает" влияние инфляции.

– стратегия Нацбанка направлена на то, чтобы уравновесить спрос и предложение, что в этом контексте стабилизирует курсовые показатели, и "смягчает" влияние инфляции. Макропрогнозы – к концу года курс доллара может незначительно превысить отметку в 42 гривны.

– к концу года курс доллара может незначительно превысить отметку в 42 гривны. Объем макрофина – в этом году потребность во внешней финпомощи составляет в среднем 3 миллиарда долларов в месяц, а суммарно в год – около 37 миллиардов долларов.

Важно! Фактор войны также может повлиять так или иначе на показатели установления курса.