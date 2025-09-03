Доллар в банках вырос в цене, а вот евро продолжило падать – стоимость упала на 15 и 25 копеек при покупке и продаже. Ситуация на черном рынке несколько иная, ведь европейская валюта потеряла в среднем 10 копеек.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 3 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+3 копейки против 2 сентября) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).

Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-15 копеек), продажа – по 48,55 гривны (-25 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-5 копеек), а продать по 41,50 гривны (+5 копеек).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 2 сентября, доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-33 копейки), а продают по 41,60 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

По сколько будет курс доллара?

В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в начале года текущий курс доллара был на уровне 42,02 гривны. Зато сейчас цена ниже на 1% – 1,3% от первоначального показателя.

Кроме того, за последние месяцы доллара в цене почти не изменился.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В первую неделю сентября доллар будет находиться в пределах 41,6 – 42 гривен.

Влиять на курс будет то, что замедляется инфляция и потребительские цены снижаются. Зато режим управляемой гибкости будет сдерживать любой ажиотаж на валюту.

Что было с долларом и евро в конце августа?