Курс в банках: яка валюта втратила ціну найбільше
- Долар у банках зріс у ціні, купівля коштує 41,10 гривні, а продаж – 41,65 гривні. Натомість євро впало в ціні при купівлі та продажу на 15 та 25 копійок відповідно.
- Курс долара на початку року був 42,02 грн, зараз нижчий на 1% – 1,3%.
Долар в банках виріс в ціні, а от євро продовжило падати – вартість впала на 15 та 25 копійок при купівлі та продажу. Ситуація на чорному ринку дещо інша, адже європейська валюта втратила в середньому 10 копійок.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 3 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (+3 копійки проти 2 вересня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).
Дивіться також Зростання таки буде: як зміниться курс валют у вересні
- Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-15 копійок), продаж – по 48,55 гривні (-25 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-5 копійок), а продати по 41,50 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 48,20 гривні (-10 копійок), а продаж по 48,40 гривні (-10 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 2 вересня, долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-33 копійки), а продають по 41,60 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,50 гривні (-42 копійки), а продають по 48,65 гривні (+8 копійок).
По скільки буде курс долара?
У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на початку року поточний курс долара був на рівні 42,02 гривні. Натомість зараз ціна нижча на 1% – 1,3% від початкового показника.
Крім того, за останні місяці долара в ціні майже не змінився.,
У перший тиждень вересня долар перебуватиме в межах 41,6 – 42 гривень.
Впливатиме на курс те, що уповільнюється інфляція й споживчі ціни знижуються. Натомість режим керованої гнучкості буде стримувати будь-який ажіотаж на валюту.
Що було з доларом та євро наприкінці серпня?
- Перед 1 вересням, спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курсові коливання долара були незначними – у межах 41,4 – 41,8 гривні за долар, а євро – у межах 48 – 49,5 гривні.
- Через очікуване зниження інфляції курсова динаміка була позитивною, а аграрії реалізовували надлишок виторгу, що впливало на поведінку регулятора.
- Таким чином, середні курсові відхилення протягом останнього серпня склали 1% – 1,5% від стартового курсу тижня.