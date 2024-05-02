В обменниках спад: сколько потеряла валюта
2 мая 2024, 09:54Читати новину українською
Пока в обменниках доллар и евро существенно дешевеют, в банках и на черном рынке цена за сутки вообще не изменилась.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 2 мая, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 1 мая), а продажа – 39,90 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,77 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,87 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 42,73 гривны (без изменений), а продают за 42,90 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,25 гривны (-16 копеек), а продают – за 39,85 гривны (без изменений), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,25 гривны (-16 копеек), а продажа – 43 гривны (+11 копеек).
Доллар перед Пасхой
Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, на прошлой неделе стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75 – 39,90 доллара.
Также недавно НБУ объявил о решении снизить учетную ставку до 13,5% (на 1%). Это было реакцией на снижение темпов инфляции в марте и положительное решение о предоставлении помощи со стороны США. Такое решение по ставке оказалось более глубоким, чем прогнозировал рынок и это оказало определенную поддержку для доллара.
Золотько ожидает, что на этой неделе спрос среди населения на валюту возрастет.
- С одной стороны – накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты,
- С другой стороны – девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными.
В середине недели следует ожидать умеренный рост наличного курса. В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривны,
– спрогнозировала банкир.