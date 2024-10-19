Сколько будет 100 злотых в гривне в октябре 2024 года
19 октября 2024, 11:30Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Чтобы выгодно осуществить обмен валюты, нужно проанализировать в какой финучреждениях курс самый выгодный. В частности, сегодня в банках и обменниках ситуация аналогичная.
Какой курс злотого сегодня
По данным "Минфина", курс злотого в банках 18 октября несколько снизился. Покупка осуществляется в среднем за 10,25 гривны за злотый, а вот обмен – 10,55 гривны за злотый.
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Обратите внимание! НБУ установил курс 10,3848 гривны за злотый.
Наличный курс злотого остается стабильным:
- покупка осуществляется по 10,45 гривны за злотый;
- обмен – 10,55 гривны за злотый.
В обменниках курс также не претерпел весомых изменений:
- покупка происходит в среднем по 10,45 гривны за злотый;
- продажа – 10,55 гривны за злотый.
Сколько будет стоить приобрести 100 злотых сегодня
- В обменниках за 100 злотых придется заплатить в среднем 1 055 гривен.
- В банках 100 злотых также можно будет приобрести за ориентировочно 1 055 гривен.