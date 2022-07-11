Объем денежных переводов в Украину неожиданно превысил довоенный уровень

Объем денежных переводов в Украину за последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. Об этом говорится в монетарном обзоре НБУ.

Объем денежных переводов из-за границы в Украину

В НБУ поделились, что рост денежных переводов в годовом измерении возобновился впервые с начала войны. Одной из причин регулятор выделил активное трудоустройство за границей украинцев, вынужденно покинувших страну.

Читайте также Не биткоином единым: как бесплатно получить новые криптомонеты

В мае денежные достигли довоенного уровня (около 1,2 миллиарда долларов), а в среднем за 5 месяцев 2022 года превысили уровень 2020 года,

– говорится в сообщении регулятора.

По результатам мая объем денежных переводов в Украину составил почти 1,2 миллиарда долларов, что соответствует довоенному уровню. Объем денежных переводов в Украину в последний месяц превысил довоенный уровень первых месяцев года. В среднем за пять месяцев 2022 превысил уровень пандемического 2020 года.

Объем денежных переводов в Украину / Инфографика НБУ

Интересно – "Фактор Ермака" в американской политике: смотрите видео

– это криптобиржа, которая демонстрирует один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.