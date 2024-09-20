Как пенсионер может увеличить размер своей пенсии

20 сентября 2024, 11:04
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Автор: Анастасия Зорик

Источник:

ПФУ

Пенсии украинцев могут расти по разным причинам. Например, вследствие индексации или перерасчета выплат. Также некоторые лица имеют право на получение специальных надбавок к пенсии.

Почему вырастут пенсии в октябре

Новых индексаций или перерасчетов пенсий в октябре не запланировано. Однако часть пенсионеров все же почувствует повышение, благодаря надбавке по возрасту, сообщает ПФУ.

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На надбавку по возрасту имеют право пенсионеры которые:

  • получают пенсию по возрасту;
  • имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;
  • достигли возраста 70 лет.

Размер этой доплаты зависит от возраста. К примеру, лица от 70 до 74 лет включительно имеют право на надбавку 300 гривен. Для других пенсионеров она такова:

  • граждане в возрасте от 75 до 79 лет включительно могут получить доплату 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Такая надбавка начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии, когда пенсионер достигает указанной возрастной границы.