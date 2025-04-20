Какие годы не входят в страховой стаж
- В страховой стаж не засчитываются периоды без официального трудоустройства, обучение после 2004 года, работа без уплаты взносов, а также трудовая деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года.
- Страховой стаж для пенсии включает периоды работы с 2004 года с уплатой взносов, а также должным образом оформленный стаж до 2004 года и очное обучение до 2004 года.
Не все периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж при назначении пенсии. О том, какие годы могут "выпасть" из стажа и что с этим делать, читайте далее.
Какие годы стажа не подойдут для выхода на пенсию
Не все периоды трудовой деятельности учитываются при исчислении страхового стажа. В частности, не засчитают годы без официального трудоустройства, обучение после 2004 года и работу без уплаты страховых взносов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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К этому же, вот какие периоды также не будут засчитаны в страховой стаж:
- работа до 2004 года, если о ней нет записи в трудовой книжке. В таком случае следует предоставить Пенсионному фонду справки, акты сверки или свидетельства двух коллег, которые подтвердят этот факт;
- работа без официального трудоустройства, когда не уплачивались страховые взносы;
- трудовая деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, ведь до этого времени работодатели не платили взносы в ПФУ;
- период обучения в колледжах, техникумах и университетах после 2004 года.
Что такое страховой стаж для пенсии
Страховым стажем считаются периоды работы, начиная с 2004 года, за которые работодатель платил единый социальный взнос в размере не ниже установленного минимума.
Также в страховой стаж засчитывается трудовой стаж, накопленный до 2004 года, если он надлежащим образом оформлен в трудовой книжке. Кроме того, в стаж входят годы очного обучения, если они приходятся на период до 2004 года.
Интересно! В Украине в страховой стаж также засчитывается период пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.