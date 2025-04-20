Какие годы не входят в страховой стаж

Не все периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж при назначении пенсии. О том, какие годы могут "выпасть" из стажа и что с этим делать, читайте далее.

Какие годы стажа не подойдут для выхода на пенсию

Не все периоды трудовой деятельности учитываются при исчислении страхового стажа. В частности, не засчитают годы без официального трудоустройства, обучение после 2004 года и работу без уплаты страховых взносов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К этому же, вот какие периоды также не будут засчитаны в страховой стаж:

работа до 2004 года, если о ней нет записи в трудовой книжке. В таком случае следует предоставить Пенсионному фонду справки, акты сверки или свидетельства двух коллег, которые подтвердят этот факт;

работа без официального трудоустройства, когда не уплачивались страховые взносы;

трудовая деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, ведь до этого времени работодатели не платили взносы в ПФУ;

период обучения в колледжах, техникумах и университетах после 2004 года.

Что такое страховой стаж для пенсии

Страховым стажем считаются периоды работы, начиная с 2004 года, за которые работодатель платил единый социальный взнос в размере не ниже установленного минимума.

Также в страховой стаж засчитывается трудовой стаж, накопленный до 2004 года, если он надлежащим образом оформлен в трудовой книжке. Кроме того, в стаж входят годы очного обучения, если они приходятся на период до 2004 года.

Интересно! В Украине в страховой стаж также засчитывается период пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.