Які роки не входять до страхового стажу

Не всі періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу при призначенні пенсії. Про те, які роки можуть "випасти" зі стажу та що з цим робити, читайте далі.

Які роки стажу не підійдуть для виходу на пенсію

Не всі періоди трудової діяльності враховуються під час обчислення страхового стажу. Зокрема, не зарахують роки без офіційного працевлаштування, навчання після 2004 року та роботу без сплати страхових внесків, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До цього ж, ось які періоди також не будуть зараховані до страхового стажу:

робота до 2004 року, якщо про неї немає запису в трудовій книжці. У такому випадку слід надати Пенсійному фонду довідки, акти звірки або свідчення двох колег, які підтвердять цей факт;

робота без офіційного працевлаштування, коли не сплачувалися страхові внески;

трудова діяльність за цивільноправовими договорами до 2016 року, адже до цього часу роботодавці не сплачували внески до ПФУ;

період навчання у коледжах, технікумах і університетах після 2004 року.

Що таке страховий стаж для пенсії

Страховим стажем вважаються періоди роботи, починаючи з 2004 року, за які роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок у розмірі не нижче встановленого мінімуму.

Також до страхового стажу зараховується трудовий стаж, накопичений до 2004 року, якщо він належним чином оформлений у трудовій книжці. Крім того, у стаж входять роки очного навчання, якщо вони припадають на період до 2004 року.

Цікаво! В Україні до страхового стажу також зараховується період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.