Могут ли украинцы без стажа получать пенсию по инвалидности
Источник:Минсоцполитики
Украинцы могут получить I, II или III группу инвалидности. Назначением занимается специальная комиссия. В некоторых случаях группа может меняться.
Какое количество стажа нужно для назначения выплат по инвалидности
Для назначения пенсии по инвалидности, человек должен приобрести от 1 до 15 лет стажа. Показатель зависит от возраста, когда лицо получило инвалидность.
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Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности вследствие общего заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа,
– объясняют в Минсоцполитики.
Требование к количеству стажа также корректируется, учитывая группу инвалидности:
- для лиц с I группой инвалидности достаточно приобрести от 1 до 10 лет страхового стажа (в зависимости от возраста);
- II группой инвалидности – от 1 до 10 лет;
- III группой инвалидности – от 1 до 14 лет.
Из этого правила есть исключения. Если инвалидность возникает во время прохождения срочной военной службы, то назначение такого типа пенсии осуществляется без учета количества стажа.