Стаж для выхода на пенсию по инвалидности: каким он должен быть
Для того чтобы пенсия по инвалидности была назначена пенсионерам, нужно иметь в общем от 1 до 14 лет стажа в зависимости от группы инвалидности.
Когда назначается пенсия по инвалидности
Все зависит от того, за что назначают пенсию. Речь идет об общем заболевании или увечье, не связанном с работой, инвалидности с детства.
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По степени выделяют 3 группы инвалидности. В соответствии с законом пенсия зависит от наличия страхового стажа на время наступления инвалидности:
Для лиц с инвалидностью I группы:
- до достижения лицом 25 лет – один год;
- от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 2 года;
- от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 3 года;
- от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно – 4 года;
- от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 5 лет;
- от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно – 6 лет;
- от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно – 7 лет;
- от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 8 лет;
- от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно – 9 лет;
- от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 10 лет.
Для лиц с инвалидностью II и III групп:
- до достижения лицом 23 лет включительно – один год;
- от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно – 2 года;
- от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 3 года;
- от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 4 года;
- от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно – 5 лет;
- от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно – 6 лет;
- от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 7 лет;
- от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно – 8 лет;
- от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно – 9 лет;
- от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно – 10 лет;
- от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 11 лет;
- от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно – 12 лет;
- от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно – 13 лет;
- от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет.
Какой размер пенсии
Лица с инвалидностью, имеющие необходимый стаж для назначения пенсии по возрасту, могут получать пенсию в размере пенсии по возрасту.
Сам размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;
- лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;
- лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.
В то же время, если стажа не хватает для назначения, тогда необходимо обращаться в управление социальной защиты по оформлению социальной пенсии.