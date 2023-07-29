Стаж для выхода на пенсию по инвалидности: каким он должен быть

Для того чтобы пенсия по инвалидности была назначена пенсионерам, нужно иметь в общем от 1 до 14 лет стажа в зависимости от группы инвалидности.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Все зависит от того, за что назначают пенсию. Речь идет об общем заболевании или увечье, не связанном с работой, инвалидности с детства.

Читайте также На пенсию в 50 лет: кто может выйти на отдых гораздо раньше

По степени выделяют 3 группы инвалидности. В соответствии с законом пенсия зависит от наличия страхового стажа на время наступления инвалидности:

Для лиц с инвалидностью I группы:

до достижения лицом 25 лет – один год;

от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 2 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 3 года;

от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно – 4 года;

от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 5 лет;

от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно – 6 лет;

от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно – 7 лет;

от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 8 лет;

от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно – 9 лет;

от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 10 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп:

до достижения лицом 23 лет включительно – один год;

от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно – 2 года;

от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 3 года;

от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 4 года;

от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно – 5 лет;

от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно – 6 лет;

от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 7 лет;

от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно – 8 лет;

от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно – 9 лет;

от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно – 10 лет;

от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 11 лет;

от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно – 12 лет;

от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно – 13 лет;

от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет.

Какой размер пенсии

Лица с инвалидностью, имеющие необходимый стаж для назначения пенсии по возрасту, могут получать пенсию в размере пенсии по возрасту.

Сам размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

– 100% пенсии по возрасту; лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;

– 90% пенсии по возрасту; лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Для того чтобы получить пенсия по инвалидности со дня установления инвалидности, нужно написать заявление на ее назначение в управление Пенсионного фонда, но не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности.

В то же время, если стажа не хватает для назначения, тогда необходимо обращаться в управление социальной защиты по оформлению социальной пенсии.