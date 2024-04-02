Чтобы выйти на пенсию: сколько страхового стажа должны иметь украинцы в 2024 году

В 2024 году в Украине изменились требования к страховому стажу для выхода на пенсию, увеличившись на один год для обоих полов. Такая тенденция продлится до 2028 года.

Какой стаж нужен для пенсии

Для получения права на пенсию в Украине существуют три возрастных порога: 60, 63 и 65 лет, которые определяются в зависимости от общего количества лет страхового стажа, который был накоплен.

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Статья 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает следующие критерии стажа для выхода на пенсию в 2024 году:

60 лет для тех, у кого есть не менее 31 года страхового стажа;

63 года для тех, у кого есть не менее 21 года страхового стажа;

65 лет для лиц со стажем от 15 до 21 года.

Какими будут требования к стажу

! Те, кто до возраста 65 лет не имеет необходимого стажа, все равно будут получать государственную помощь.

Требования к стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет будут постепенно увеличиваться в течение следующих лет:

В 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа;

В 2026 году – не менее 33 лет стажа;

В 2027 году – не менее 34 лет стажа;

В 2028 году – не менее 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 лет требования к стажу также будут увеличиваться:

В 2025 году стаж должен быть от 22 до 32 лет;

В 2026 году – от 23 до 33 лет;

В 2027 году – от 24 до 34 лет;

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Отметим, что для выхода на пенсию в 65 лет требование о стаже остается неизменным и составляет 15 лет.