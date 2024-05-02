Ночной тариф на электроэнергию: сколько можно с ним сэкономить

Летом 2023 года стоимость электроэнергии выросла до 2,64 гривны за киловатт-час. Впрочем, существуют зонные тарифы, позволяющие экономить, значительно уменьшая расходы в платежках.

Что такое зонные тарифы и как их подключить

Зонные тарифы – это разные цены на электроэнергию в зависимости от времени суток. В Украине действуют два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный.

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Первый предусматривает два периода потребления – дневной и ночной, второй разделяет сутки на три части: ночь, пиковый і полупиковый периоды. Для подключения к зонному тарифу нужно заменить электросчетчик.

С этой целью следует обратиться в обслуживающую компанию регионального облэнерго с заявлением. Стоимость замены счетчика оплачивается потребителем.

Какой тариф на электроэнергию ночью

Двухзонный счетчик предлагает следующие тарифы за электроэнергию:

с 7:00 до 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час.

Трехзонный счетчик разделяет сутки на такие периоды:

150% от базовой ставки – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (время пиковых нагрузок) – 3,96 гривны за киловатт-час;

100% от базовой ставки – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) – 2,64 гривны за киловатт-час;

50% от базовой ставки – с 23:00 до 7:00 – 1,05 гривны за киловатт-час.

Перед установкой такого счетчика важно рассчитать, какой тип будет выгоднее для вашего потребления.

! В Украине двухзонные счетчики имеют большую популярность, тогда как трехзонные являются более целесообразными, если вы минимизируете использование электроэнергии в часы пиковых нагрузок.