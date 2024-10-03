Какие тарифы на электроэнергию будут действовать в октябре

В июне 2024 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей выросла. Тариф увеличился более чем в 2 раза. Вследствие повышения, 1 киловатт начал стоить 4,32 гривны.

Как изменится тариф на электроэнергию в октябре

В октябре стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не изменится. Нынешний тариф должен сохраняться как минимум до мая 2025 года, сообщает Yasno.

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Однако, часть украинцев во время отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) сможет платить за электроэнергию меньше. Речь идет о бытовых потребителях, пользующихся электроотоплением.

Обратите внимание! Скидка действует как для индивидуальных, так и коллективных бытовых потребителей электроотопления.

Какие условия для получения этой скидки:

электрическое отопление должно быть зарегистрировано официально;

объем потребленной электроэнергии не должен превышать 2 тысячи киловатт.

Напомним! Чтобы уменьшить стоимость электроэнергии, потребитель может установить двухзонный счетчик. В таком случае, тариф с 23:00 до 7:00 будет составлять не 4,32, а 2,16 гривны за киловатт-час.