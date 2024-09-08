Прожиточный минимум в Украине: какой он для разных категорий населения

В Украине прожиточный минимум отличается в зависимости от категории населения. Для детей и трудоспособных лиц он выше, чем для нетрудоспособных.

Какой прожиточный минимум

Размеры прожиточного минимума В 2024 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 гривну. Эта сумма равна минимальной пенсии для некоторых пенсионеров.

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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц немного выше и составляет 3 028 гривен.

Относительно детей, размеры прожиточного минимума зависят от возраста:

Для детей до 6 лет установлен минимум в размере 2 563 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 3 196 гривен.

Стоит отметить, что реальный прожиточный минимум, рассчитанный Министерством социальной политики, значительно выше и составляет 7 064,62 гривен, а с учетом обязательных платежей – 8 089,28 гривен.

Интересно! По данным Министерства социальной политики, расходы на питание составляют чуть более 3 700 гривен, на непродовольственные товары – 1 196 гривен, на коммунальные услуги – 1 200 гривен, а на связь - 67 гривен.