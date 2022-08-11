Что будет с долларом ближайшую неделю: новый прогноз

Доллар сошел с пиковых отметок в 42 гривны за доллар в последнее время. Однако психологический фактор все еще оказывает давление на наличный рынок.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала 24 каналу, что сейчас происходит на наличном рынке и спрогнозировала, каким будет курс доллара на ближайшую неделю.

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Ситуация на наличном рынке

В последнюю неделю ситуация на наличном рынке успокоилась: с пиковых отметок на уровне 42 гривны за доллар курс доллара откорректировался и в последнее время не выходит из диапазона 39 – 40 гривен за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это абсолютно нормальная реакция рынка, которая вряд ли связана с какими-либо действиями власти. Произошел совершенно естественный процесс поиска баланса между спросом и предложением.

Покупка валюты на межбанке

В последнюю неделю июля на МВРУ (межбанке) ощущалось заметное превышение предложения иностранной валюты над спросом, в результате которого НБУ даже приобрел в резервы около 650 миллионов долларов. Но уже на прошлой неделе спрос снова уверенно доминировал над предложением.

Это не приводит к существенным изменениям на рынке, поскольку колебания курса относительно официальной отметки ограничены коридором в 1%, но в определенной степени отражают тенденции на рынке.

Каким будет курс доллара в августе

По-прежнему влияние на рынок оказывают в основном психологические факторы. В последнее время в обществе активно дискутируется идея установления 10% сбора на импорт, что придает нервозности рынку и несколько усиливает спрос на валюту со стороны импортеров, пытающихся ускорить контрактование новых партий товаров.

Этот фактор с высокой вероятностью будет продолжать оказывать давление на ближайшую неделю, что будет отражаться углубленными колебаниями в наличном сегменте. Однако пока нет оснований говорить о существенном росте курса.

На мой взгляд, он будет колебаться в диапазоне 39 – 41 гривны за доллар,

– резюмировала эксперт.

Напомним, что экономический эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

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