Пенсия при 34 годах стажа: какие суммы начислят и кому полагается надбавка

Многолетний добросовестный труд не всегда гарантирует заоблачные выплаты на заслуженном отдыхе, ведь ключевую роль играет еще один показатель. Однако даже при одинаковых условиях государство предусмотрело специальные механизмы, позволяющие увеличить ежемесячный доход.

Что влияет на размер выплат и сколько начислят?

Размер будущей пенсии зависит не только от отработанных лет, но и от официального заработка, с которого уплачивались взносы. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, украинец с 34-летним стажем сможет выйти на пенсию в 60 лет, а сумма рассчитывается по четкой формуле.

Если вы работали за минимальную зарплату в 8 000 гривен, расчетная пенсия составит 2 720 гривен. Однако фактически на руки вы будете получать 3 038 гривен, поскольку это установленный государством минимум для неработающих пенсионеров.

Ситуация кардинально меняется для тех, кто имел среднюю зарплату. По данным Госстата, при заработке на уровне 23 460 гривен ежемесячная пенсионная выплата составит 7 976 гривен.

Кому предусмотрены дополнительные выплаты за стаж?

Пенсионеры, проработавшие дольше установленной законом нормы, имеют право на ежемесячную надбавку. За каждый полный год "лишнего" страхового стажа пенсия увеличивается на 1% от ее рассчитанного размера.

Предел сверхнормативного стажа зависит от даты выхода на пенсию. Для тех, кому выплаты назначили до октября 2011 года, это более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а после этой даты требования выросли до 35 и 30 лет соответственно.

Важный нюанс заключается в том, что такая доплата не может превышать 1% от прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель составляет 2 361 гривну, поэтому каждый дополнительный год принесет в ваш кошелек максимум 23,61 гривны.

Какие требования к стажу действуют сейчас и что изменится в будущем?

Напомним, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, о чем мы писали ранее. Если стажа не хватает, в 63 года выплаты будут назначаться при наличии 23 лет, а в 65 лет хватит и 15 лет.

Требования будут ужесточаться: уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 34 года стажа. Также эксперты советуют не откладывать оформление: закон дает ровно 90 дней после 60-летия для подачи заявления, иначе вы навсегда потеряете деньги за пропущенные месяцы.