Декретные выплаты в октябре 2026 года: сколько денег можно получить

В октябре 2026 года украинские женщины могут получить пособие в связи с беременностью и родами, однако сумма будет зависеть от их статуса и наличия страхования. Для официально трудоустроенных женщин выплата рассчитывается исходя из средней заработной платы, а для незастрахованных предусмотрено фиксированное пособие.

Сколько декретных выплачивают в октябре 2026 года

Размер пособия по беременности и родам зависит от того, застрахована ли женщина в системе общеобязательного государственного социального страхования. В 2026 году действуют обновленные правила государственной поддержки семей с детьми, а назначением соответствующих выплат занимается Пенсионный фонд Украины.

Обратите внимание! Для официально трудоустроенных женщин пособие составляет 100% средней заработной платы, рассчитанной по установленным правилам. При этом сумма имеет законодательные ограничения: она не может быть ниже размера, рассчитанного исходя из минимальной зарплаты, и не должна превышать установленную максимальную базу начисления ЕСВ.

В 2026 году минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен в месяц. В то же время это не означает, что каждая работающая женщина получит именно такую сумму: фактический размер пособия определяется индивидуально с учетом средней зарплаты и продолжительности отпуска.

Для женщин, не застрахованных в системе социального страхования, в частности определенных категорий студенток и безработных, в 2026 году предусмотрено пособие в размере 7 000 гривен в месяц. Это фиксированный размер выплаты, действующий в течение 2026 года.

Важно! Стандартный срок отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 дней после них. Если роды осложненные или рождается двое или более детей, послеродовая часть увеличивается до 70 дней, а общая продолжительность пособия составляет 140 календарных дней. Для отдельных категорий женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено 180 календарных дней.

Как оформить декретные выплаты и когда обращаться

Для работающих женщин основанием для назначения пособия является медицинское заключение о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Сведения поступают работодателю, который оформляет заявление-расчет в Пенсионный фонд Украины для финансирования выплаты.

Обратите внимание! Незастрахованным женщинам необходимо самостоятельно обратиться за пособием в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или через ЦПАУ, а также дистанционно – через портал "Дия" или по почте. Обратиться необходимо не позднее чем через шесть месяцев после рождения ребенка.

Для оформления пособия необходимо подать заявление установленной формы и информацию о номере записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, если такая запись сформирована. Право на выплату и статус застрахованного лица проверяются по соответствующим государственным реестрам.

Важно! Учтите, что пособие в связи с беременностью и родами – это отдельная выплата, которая компенсирует потерю дохода на период декретного отпуска. Ее не следует путать с другими видами государственной поддержки после рождения ребенка: для них могут действовать отдельные условия назначения и размеры.

Итак, в октябре 2026 года незастрахованным женщинам предусмотрено 7 000 гривен пособия в месяц, а для работающих сумма зависит от средней зарплаты и продолжительности декретного отпуска. Чтобы получить средства, необходимо учесть свой статус и соблюсти процедуру оформления.

Декретные выплаты теперь можно оформить в Дии

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что оформить выплаты в связи с беременностью и родами и пособие по уходу за ребенком до года теперь можно в Дии. После подачи заявления онлайн Дия передает его в Единую информационную систему социальной сферы, которая автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров. Система формирует решение, а работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.

Ранее мы писали, что государство в 2026 году кардинально изменило финансовую поддержку молодых семей, пересмотрев правила начисления пособия при рождении ребенка. Родители получают всю сумму единовременным платежом, а не выплатами, растянутыми на годы.