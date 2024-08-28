Имеют ли льготы на оплату коммуналки украинцы с III группой инвалидности
Источник:Минюст
Люди с инвалидностью имеют определенные льготы. Благодаря этому такие граждане могут получить некоторые скидки или же бесплатные услуги.
Предоставляются ли льготы на коммуналку людям с III группой инвалидности
Граждане с III группой инвалидности не имеют льгот на оплату коммунальных услуг. Однако, уменьшить размер своих ЖКУ такие люди все же могут.
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Для этого они должны оформить субсидию. Чтобы это сделать, нужно обратиться в местный центр социальной защиты со специальным заявлением. При себе необходимо иметь следующие документы:
- удостоверение личности (паспорт);
- декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства.
Оформить субсидию можно и онлайн. Для этого нужно воспользоваться приложением Дия или электронным порталом ПФУ.
Обратите внимание! Субсидия назначается, если лицо не имеет возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, учитывая ее уровень дохода.
Субсидию может оформить и арендатор помещения. Чтобы это сделать, он должен приложить к заявлению договор аренды.
Обратите внимание! Сроки, указанные в договоре аренды, могут повлиять на время действия субсидии.