Какой размер пенсии будут получать украинцы со средней зарплатой и полным стажем

Размер пенсии в Украине определяется индивидуально, с учетом нескольких важных факторов. Среди них – уровень заработной платы и продолжительность трудового стажа.

Пенсия при средней зарплате и полном стаже

Сегодня в Украине насчитывается около 10,3 миллиона пенсионеров. Поэтому для лица со средней заработной платой и 35 годами стажа, в соответствии с нынешними показателями, размер пенсии составит примерно 5 401,5 гривны.

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На сегодня средний размер пенсии в Украине составляет 5 816,62 гривны. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсионные выплаты распределяются следующим образом:

До 3 000 гривен получают 26,1% пенсионеров.

От 3 001 до 4 000 гривен – 17,3%.

От 4 001 до 5 000 гривен – 18,6%.

От 5 001 до 10 000 гривен – 25,5%.

Свыше 10 000 гривен – 12,5%.

Обратите внимание! Формула расчета пенсии такова: средняя заработная плата за последние три года умножается на коэффициент соотношения заработка лица к средней зарплате, учитывается количество лет трудового стажа, а также добавляется 1%.