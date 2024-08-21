Пенсія при середній зарплаті та повному стажі

Сьогодні в Україні налічується близько 10,3 мільйона пенсіонерів. Тому для особи з середньою заробітною платою та 35 роками стажу, відповідно до нинішніх показників, розмір пенсії складе приблизно 5 401,5 гривні.

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На сьогодні середній розмір пенсії в Україні становить 5 816,62 гривні. Станом на 1 липня 2024 року пенсійні виплати розподіляються таким чином:

До 3 000 гривень отримують 26,1% пенсіонерів.

Від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3%.

Від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%.

Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%.

Понад 10 000 гривень – 12,5%.

Зверніть увагу! Формула розрахунку пенсії така: середня заробітна плата за останні три роки множиться на коефіцієнт співвідношення заробітку особи до середньої зарплати, враховується кількість років трудового стажу, а також додається 1%.