Какую лучше выбрать пенсию: по инвалидности или по возрасту

10 сентября 2024, 14:37
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Автор: Анастасия Зорик

Некоторые украинцы имеют право на несколько видов пенсий одновременно. Однако по закону они не могут получать 2 выплаты и должны выбрать только одну.

Какая пенсия выгоднее

Размер пенсии по инвалидности зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности степени увечья лица. То есть, назначенной этому гражданину группы инвалидности.

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Также на размер пенсии влияет:

  • количество приобретенного стажа;
  • уровень доходов лица.

Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной:

  • граждане с инвалидностью I группы должны получать минимум 100% пенсии по возрасту;
  • с инвалидностью II группы – 90%;
  • с инвалидностью III группы – 50%.

Соответственно, для людей с I или II группой выплата по инвалидности может быть выгоднее возрастной.

Какие пенсии сейчас имеют украинцы

Статистика ПФУ свидетельствует, что по состоянию на 1 июля, пенсию более 10 тысяч гривен получает 12,48% пенсионеров. Выплаты других лиц составляют:

  • 26,14% пенсионеров получают пенсии до 3 000 гривен;
  • 17,32% – от 3 001 до 4 000 гривен;
  • 18,59% – от 4 001 до 5 000 гривен;
  • 25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен.