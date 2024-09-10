Какую лучше выбрать пенсию: по инвалидности или по возрасту
10 сентября 2024, 14:37Читати новину українською
Некоторые украинцы имеют право на несколько видов пенсий одновременно. Однако по закону они не могут получать 2 выплаты и должны выбрать только одну.
Какая пенсия выгоднее
Размер пенсии по инвалидности зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности степени увечья лица. То есть, назначенной этому гражданину группы инвалидности.
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Также на размер пенсии влияет:
- количество приобретенного стажа;
- уровень доходов лица.
Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной:
- граждане с инвалидностью I группы должны получать минимум 100% пенсии по возрасту;
- с инвалидностью II группы – 90%;
- с инвалидностью III группы – 50%.
Соответственно, для людей с I или II группой выплата по инвалидности может быть выгоднее возрастной.
Какие пенсии сейчас имеют украинцы
Статистика ПФУ свидетельствует, что по состоянию на 1 июля, пенсию более 10 тысяч гривен получает 12,48% пенсионеров. Выплаты других лиц составляют:
- 26,14% пенсионеров получают пенсии до 3 000 гривен;
- 17,32% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,59% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен.