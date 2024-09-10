Какую лучше выбрать пенсию: по инвалидности или по возрасту

Некоторые украинцы имеют право на несколько видов пенсий одновременно. Однако по закону они не могут получать 2 выплаты и должны выбрать только одну.

Какая пенсия выгоднее

Размер пенсии по инвалидности зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности степени увечья лица. То есть, назначенной этому гражданину группы инвалидности.

Читайте также Сколько надо страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Также на размер пенсии влияет:

количество приобретенного стажа;

уровень доходов лица.

Пенсия по инвалидности напрямую зависит от возрастной:

граждане с инвалидностью I группы должны получать минимум 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Соответственно, для людей с I или II группой выплата по инвалидности может быть выгоднее возрастной.

Какие пенсии сейчас имеют украинцы

Статистика ПФУ свидетельствует, что по состоянию на 1 июля, пенсию более 10 тысяч гривен получает 12,48% пенсионеров. Выплаты других лиц составляют: