Яка пенсія вигідніша

Розмір пенсії по інвалідності залежить від індивідуальних обставин, зокрема ступеню каліцтва особи. Тобто, призначеної цьому громадянину групи інвалідності.

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Також на розмір пенсії впливає:

кількість набутого стажу;

рівень доходів особи.

Пенсія по інвалідності прямо залежить від вікової:

громадяни з інвалідністю I групи мають отримувати мінімум 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Відповідно, для людей з I або II групою виплата по інвалідності може бути вигідніша за вікову.

Які пенсії зараз мають українці

Статистика ПФУ свідчить, що станом на 1 липня, пенсію понад 10 тисяч гривень отримує 12,48% пенсіонерів. Виплати інших осіб складають: