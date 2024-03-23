Всего несколько кликов: как украинцам узнать размер будущей пенсии

С вебпорталом Дия становится легче понять на какие пенсионные выплаты можно рассчитывать после выхода на заслуженный отдых. Для того, чтобы узнать сумму стоит сделать несколько шагов.

Как узнать размер пенсии

На веб-портале Дия каждый украинец может узнать размер своей будущей пенсии. В то же время в мобильном приложении эта опция недоступна.

Читайте также Право досрочно выйти на пенсию: кто может не нарабатывать весь стаж

Прежде всего нужно войти в личный кабинет на веб-портале и перейти в раздел "Услуги".

После этого выбрать опцию "Пенсии, льготы и помощь".

А потом выбрать нужную функцию: это и "Справка о доходах пенсионера", и "Назначение пенсии", или "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и т.д.

Какую информацию содержат "Справка ОК-5" и "Справка ОК-7" "Справка ОК-5" предоставляет информацию о суммах заработка, которые учитываются при начислении пенсии, страховой стаж и уплату страховых взносов.

А "Справка ОК-7" содержит сведения о суммах заработной платы, с которых уплачиваются ЕСВ и страховой стаж с 2011 года.

Пенсии украинцев в 2024 году

Индексация в марте увеличила пенсии украинцев почти на 8%. Таким образом, минимальная пенсия для граждан, которые старше 65 лет, при условии, что они не работают, составила 3 370 гривен.

Как изменились пенсии лиц:

до 70 лет – 2 980 гривен;

от 70 до 80 лет – 3 240 гривен;

от 80 лет – 3 370 гривен.

В среднем выплаты пенсионеров выросли на минимум 100 гривен. В то же время максимальный показатель повышения достигал не более, чем 1 500 гривен.

Какие есть доплаты по возрасту

Пенсионеры ежемесячно могут получить дополнительные средства к пенсии в зависимости от своего возраста. Речь идет о возрасте от 70 лет и более:

70 лет – доплата в размере 300 гривен к пенсии,

75 лет – доплата составляет 456 гривен,

80 лет – доплата в размере 570 гривен.

Те пенсионеры, получающие пенсию в размере более 10,3 тысячи гривен ежемесячно не претендуют на получение доплат.