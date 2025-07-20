Какую пенсию начислят украинцу, который имеет 35 лет стажа

Пенсия в Украине начисляется на основе нескольких показателей. Одним из них является страховой стаж, который существенно влияет на размер будущей пенсии.

Какая будет пенсия за 35 лет стажа?

Чтобы определить размер пенсии при стаже 35 лет, необходимо знать заработную плату человека и возраст, в котором он выходит на заслуженный отдых, рассказывает 24 Канал.

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В 2025 году требования к обязательному стажу в Украине изменились. На пенсию по возрасту пенсионер может претендовать:

в 60 лет – со стажем не менее 32 лет;

в 63 года – со стажем не менее 22 лет;

в 65 лет – со стажем минимум 15 лет.

Поэтому, имея 35 лет стажа, пенсионер может выйти на отдых как в 60, так и в 63 или 65 лет.

Для примера посчитаем, какая будет пенсия со стажем 35 лет и средней зарплатой по Украине.

Средняя зарплата в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен (по данным Госстата).

Человек, который имеет 35 лет стажа и заработную плату 23 460 гривен, выйдя на пенсию в 60 лет, будет получать примерно 8 995 гривен.

Какая будет пенсия со стажем 35 лет и зарплатой 23 460 гривен в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Большую пенсию начислят пенсионеру с тем же стажем и заработной платой, если он выйдет на отдых в 63 года, – около 10 615 гривен.

Какая будет пенсия со стажем 35 лет и зарплатой 23 460 гривен в 63 года / Скриншот из пенсионного калькулятора

Выплаты будут еще больше, если человек с 35-летним стажем и зарплатой 23 460 гривен оформит пенсию в 65 лет – 11 694 гривны.

Какая будет пенсия со стажем 35 лет и зарплатой 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть чем выше пенсионный возраст, тем больше размер пенсии при одинаковой зарплате и стаже. Впрочем эти расчеты касаются только украинцев, которые претендуют на пенсию на общих условиях.

Важно! Все расчеты размера пенсии проводились с помощью пенсионного калькулятора.