Украина может получить новую помощь: какую поддержку обещает МВФ

МВФ начал миссию, чтобы пересмотреть в пятый раз программу расширенного финансирования EFF. Благодаря этому Украина может получить 1,1 миллиарда долларов уже этой осенью.

Какую помощь может получить Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об обсуждении начала миссии с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. По словам украинского чиновника, в процессе реформирования Украины отмечается определенный прогресс.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами для обеспечения макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализовывает программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро.

Шмыгаль уточнил, что во время этого разговора они коснулись темы конфискации российских активов. Именно этот ресурс должен использоваться для поддержки Украины.

Напомним! Украина продолжает реализацию определенных реформ в рамках программы Ukraine Facility. Реформирование системы, в соответствии с планом, должно происходить до 2028 года.