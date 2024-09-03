Яку допомогу може отримати Україна

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль розповів про обговорення початку місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. За словами українського урядовця, в процесі реформування України відзначається певний прогрес.

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Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро.

Шмигаль уточнив, що під час цієї розмови вони торкнулися теми конфіскації російських активів. Саме цей ресурс має використовуватись для підтримки України.

Нагадаємо! Україна продовжує реалізацію певних реформ в рамках програми Ukraine Facility. Реформування системи, відповідно до плану, має відбуватися до 2028 року.