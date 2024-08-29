Какие доплаты и социальную помощь получат пенсионеры в 2024 году

Украинские пенсионеры могут претендовать на дополнительные выплаты, зависящие от стажа работы, состояния здоровья и других факторов. Но эти выплаты будут доступны не всем.

Кто может получить дополнительные выплаты

Пенсионеры, живущие одиноко, старше 80 лет и нуждаются в постоянном уходе из-за состояния здоровья, могут оформить ежемесячную доплату к пенсии.

Читайте также У части пенсионеров сентябрьские выплаты вырастут почти на 600 гривен

Для этого следует обратиться в соответствующие органы с заявлением и подтверждающими документами.

Заметьте! Доплата по уходу составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утратившие трудоспособность. В 2024 году это 944 гривны, поскольку прожиточный минимум составляет 2361 гривну.

Помощь от ООН для пенсионеров

Пенсионеры, чья пенсия не превышает 3 250 гривен, могут получить дополнительную помощь от ООН. Эта выплата начисляется автоматически при следующих условиях:

проживание в потенциальных или активных зонах боевых действий;

отсутствие выплат для ВПЛ и помощи от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Временная государственная социальная помощь

Лица, достигших пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут получить временную государственную помощь от государства.

Обратите! Для этого необходимо подать заявление и необходимые документы в орган социальной защиты населения по месту жительства. В условиях военного положения и в течение месяца после его завершения выплата этого пособия продолжается, даже если получатель пропустил срок его просмотра.