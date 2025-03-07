Великобритания передала Украине помощь из замороженных российских активов

Великобритания передала Украине первую помощь, которая обеспечивается доходами от замороженных российских активов. Речь идет о средствах в рамках инициативы ERA.

Куда будут потрачены средства от Великобритании

Украина получила 752 миллиона фунтов (согласно нынешнему курсу, это почти 972 миллиона долларов) от Великобритании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Спасибо правительству Великобритании и нашим партнерам из G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства.

Как отметил Шмыгаль, средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.