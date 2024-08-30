В августе Украина получила более 8 миллиардов долларов помощи
Источник:Минфин
Украина получает значительную помощь от международных партнеров. С начала полномасштабной войны эта сумма достигла 99 миллиардов долларов.
Какую внешнюю поддержку оказали Украине
За август 2024 года Украина получила 8,4 миллиарда долларов. Более 65% этих средств – 5,5 миллиарда долларов предоставлялись на грантовой основе.
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Еще 2,9 миллиарда долларов это льготное финансирование. Больше всего денег выделили для Украины ЕС и США.
Обратите внимание! Средства, предоставляемые на грантовой основе – безвозвратные.
Кто оказывал поддержку Украине
ЕС передал Украине 4,5 миллиарда долларов. Эти средства предоставляются в рамках программы Ukraine Facility, распределятся они так:
- 2,9 миллиарда долларов – кредит;
- 1,6 миллиарда долларов – грант.
США, свою очередь, предоставили Украине грант – 3,9 миллиарда долларов. Американские средства должны быть направлены на социальные расходы, зарплаты учителей, работников госорганов и ГСЧС.
Напомним! С начала года Украина получила 24,5 миллиарда долларов от международных партнеров. Из них – 6,6 миллиарда долларов на грантовой основе.