В сентябре пенсии части украинцев вырастут: кому ждать повышения

Пенсии части украинцев вырастут. Повышение произойдет благодаря надбавке в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Чья пенсия вырастет в сентябре

Надбавка будет предоставляться пенсионерам, проживающих в зоне активных или потенциальных боевых действий. При условии, что пенсия лица меньше чем 3 250 гривен.

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Также важным условием для начисления этой надбавки является то, что с 1 марта 2023 года пенсионер не получал:

международной денежной помощи;

или выплат для ВПЛ.

Размер надбавки определяется индивидуально. Она рассчитывается как разница между 3 250 и суммой пенсии лица.

Например, пенсионер имеет пенсию 2 800 гривен. Соответственно, надбавка составляет 3 250 – 2 800 = 450 гривен.

Обратите внимание! Эта надбавка начисляется автоматически, в соответствии с данными размещены в реестрах. То есть, обращаться самостоятельно в ответственные органы не нужно. Программа от ООН будет действовать как минимум до конца 2024 года.