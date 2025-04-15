Украина получила более 900 миллионов долларов на ПВО благодаря российским замороженным активам
- Великобритания передала Украине 752 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 992,5 миллиона долларов США.
- Эти средства являются частью международной кредитной программы на общую сумму 50 миллиардов долларов, обеспеченной доходами от замороженных российских активов.
Великобритания передала Украине 752 миллиона фунтов стерлингов. В соответствии с нынешним курсом, это ориентировочно 992,5 миллиона долларов США.
Какую помощь передала Украине Великобритания
Великобритания передала Украине средства на артиллерию, ПВО, закупку инструментов и оборудования, сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
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Обратите внимание! Переданные средства – это часть международной кредитной программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на общую сумму 50 миллиардов долларов (от всех стран). Выплата происходит за счет доходов от замороженных российских активов.
Мир меняется на наших глазах, меняется из-за глобальной нестабильности, включая российскую агрессию в Украине.
Средства Украина получила в понедельник. Эта выплата является одним из 3 траншей на общую сумму 2,26 миллиарда фунтов. Первый был выплачен в марте, сейчас в Украину поступила вторая часть. А вот остаток передадут уже в следующем году.
Напомним! 1 марта 2025 года министр финансов Сергей Марченко и канцлер Рэйчел Ривз подписали соглашение, которое обеспечивает предоставление Украине финансирования от Великобритании на общую сумму 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (почти 3 миллиарда долларов США). Средства должны быть потрачены на усиление обороноспособности.