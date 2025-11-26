Ограничения на импорт и многомиллионная поддержка: Канада спасается от тарифов Трампа

Президент Дональд Трамп ввел высокие торговые тарифы для Канады, что нанесло сильный удар по производителям, в частности, в металлургии. Поэтому Оттава решила ужесточить правила импорта стали в страну.

Какие меры планирует правительство Канады?

Правительство премьер-министра Марка Карни снизит квоту на импорт стали из стран, с которыми Канада не имеет торгового соглашения, с 50% до 20%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Трамп не возобновит торговые переговоры с Канадой: страну ждут более высокие тарифы

Такое решение означает, что сталь, произведенная в этих странах, будет облагаться тарифом в том случае, если ее объем превысит 20% от проданного канадским покупателям этими государствами в прошлом году.

Кроме того, правительство предложит дополнительную финансовую помощь производителям лесоматериалов, чтобы уменьшить потери от тарифов США.

К кредитной программе для поддержки компаний в сфере производства хвойной древесины планируют добавить 500 миллионов канадских долларов, что составляет 355 миллионов долларов США.

Эти меры для защиты канадских производителей стали продолжили политику Марка Карни, объявленную в июле. Тогда премьер ввел ограничения на беспошлинный импорт стали в Канаду. Тогда вместо дешевой иностранной стали правительство решило предоставлять приоритет местной стали при реализации крупных проектов и строительства жилья по всей стране.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, мы значительно инвестируем в рабочую силу и производство. Пришло время строить Канаду сильной с канадскими работниками и канадской сталью,

– подчеркнул Карни.

Стоит знать! Ограничения ни импорт стали сразу осудил Китай, который предупредил, что он будет вредить экономическому и торговому сотрудничеству между странами.

Как пострадали канадские производители?

Канадские сталелитейные компании, которые поставляют продукцию на американский рынок США, пострадали от тарифов Трампа на ряд стальных и алюминиевых изделий иностранного производства.

Особенно серьезный удар пришелся по компании Algoma Steel Group Inc., производителю из штата Онтарио.

Правительства Канады и Онтарио даже вынуждены были предоставить экстренный кредит предприятию.

При этом председатель сталелитейная ассоциация Канады призвала правительство установить более высокие тарифы, чтобы предотвратить рост объемов иностранного металла на канадском рынке от производителей, которые потеряли легкий доступ в США.

Что известно о тарифах США и Канады?