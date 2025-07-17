Пошлины Трампа сработали: Канада прикрывает рынок для дешевой стали
- Канада вводит ограничения на беспошлинный импорт стали, чтобы защитить национальных производителей от тарифов Трампа.
Меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка и адаптацию сталелитейной промышленности к изменениям в мировой торговле.
Канада вводит ограничения на беспошлинный импорт стали. Правительство хочет защитить национальных производителей, которые пострадали от новых тарифов Дональда Трампа.
Почему Канада ограничивает импорт стали?
Вместо дешевой иностранной стали теперь в Канаде будут отдавать приоритет местной стали при реализации крупных проектов и строительстве жилья по всей стране. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Новые тарифы Трампа: США ввели пошлины против Канады
Чтобы удовлетворить растущий спрос, мы значительно инвестируем в рабочую силу и производство. Пришло время строить Канаду сильной с канадскими работниками и канадской сталью,
– написал Карни в соцсети.
Премьер также добавил, что торговая ситуация сейчас изменилась в мире. Поэтому самое время трансформировать сталелитейную промышленность Канады, чтобы она адаптировалась к этим изменениям.
Важно! Заявление Карни появилось на фоне новых тарифов, которые ввели США против Канады. В марте Трамп объявил пошлины в размере 25% на канадскую сталь. А на прошлой неделе он направил письмо правительству Канады, в котором Трамп угрожает ввести 35% пошлины на импорт канадских товаров с 1 августа.
Какие пошлины ввела Канада на импорт стали?
В конце июня правительство Канады уже объявило, что введет тарифные квоты на импорт сталелитейной продукции для тех стран, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле. Новые правила начали действовать с 27 июня.
- Квоты распространяются на 5 категорий импорта: плоский прокат, длинномерную и трубную продукцию, полуфабрикаты и нержавеющую сталь.
- Если импорт этих товаров превышает установленный лимит, тогда к нему применяют дополнительную пошлину в размере 50%.
- Страны получают разрешения на беспошлинный ввоз стальной продукции в пределах квот от Министерства глобальных дел Канады. Если лицензии нет, пограничники будут взимать 50% пошлины.
Стоит знать! В правительстве отметили, что квоты и 50% пошлины необходимы для стабилизации ситуации на внутреннем рынке сталелитейной продукции. При этом правительство будет регулярно пересматривать необходимые меры.