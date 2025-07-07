Американские компании несут потери из-за пошлин Трампа

Но неопределенность последних нескольких месяцев уже заставила многие компании радикально пересмотреть свои цепи поставок, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Например, когда производитель игрушек из Иллинойса узнал, что Трамп вводит пошлины на импорт из Китая, то решил подать в суд на правительство США. Дело в том, что большинство продукции его компании изготавливается в Китае. Поэтому пошлины, которые платят импортеры в США, а не китайские экспортеры, теперь для него слишком высокие.

Рик Волденберг, генеральный директор образовательной компании Learning Resources, говорит, что его счет за импортные налоги вырос с примерно 2,5 миллиона долларов в год до более 100 миллионов долларов в апреле, когда Трамп временно повысил пошлины на китайский импорт до 145%.

Сейчас, когда пошлины на китайский импорт в США составляют 30%, это все равно слишком дорого для многих американских компаний. Поэтому, помимо продолжения судебной борьбы, Learning Resources меняет свою глобальную цепочку поставок – переносит производство из Китая во Вьетнам и Индию.

Как отмечают в BBC, эти две страны, как и большинство других в мире, сейчас обложены общей пошлиной в 10% со стороны США. Это вдвое меньше, чем пошлины на Китай.

Обратите внимание! Хотя эти 10% пошлины должны закончиться в среду, 9 июля, неопределенность остается относительно того, что их может заменить.

Как новые тарифы влияют на другие компании

В то же время многие канадские компании, которые часто торгуют как в своей стране, так и в США, сталкиваются с двойным ударом по цепочкам поставок. Речь идет о пошлинах в 25%, которые Трамп ввел на многие канадские товары, а также аналогичные ответные пошлины Канады на ряд американских товаров.

Например, для канадской сети жареной курицы Cluck Clucks ее цепь поставок существенно пострадала из-за ответа Канады на пошлины США. Ведь хоть курятина и канадская, она импортирует специальные холодильники и фритюрницы из США.

Отказаться от холодильников они не могут, а вот закупку новых фритюрниц прекратили. Однако ни одна канадская компания не производит их аналоги, поэтому Cluck Clucks приходится ограничивать меню в новых ресторанах. Раз Хашим, генеральный директор Cluck Clucks, также предупреждает, что из-за подорожания холодильников из США компания может быть вынуждена повысить цены на свою продукцию.

А в Испании производитель оливкового масла Oro del Desierto сейчас экспортирует 8% своей продукции в США. Там говорят, что пошлины США на европейский импорт, которые сейчас составляют 10%, вынуждены перекладывать на потребителей в Соединенных Штатах. Более того, компания также заявляет, что рассматривает возможность уменьшения объемов экспорта в США, если пошлины сделают торговлю там менее прибыльной.

Возвращаясь к Иллинойсу, господин Волденберг также обеспокоен тем, что Трамп будет делать дальше в своих торговых войнах.

Мы просто должны принимать лучшие решения, исходя из той информации, которую имеем, и смотреть, что будет дальше,

– сказал он.

Заметьте! Он отметил, что не хочет говорить "надеяться на лучшее", потому что не считает, что надежда является это стратегией.