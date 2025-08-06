Канада может отменить часть тарифов на американский импорт. Правительство страны готово пересмотреть целесообразность некоторых контрмер в ответ на новые пошлины США.

Почему Канада может отменить тарифы?

Тарифы на американские товары должны оказывать максимальное давление на США, но при этом наносить наименьшие потери канадскому бизнесу. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Пошлины Трампа сработали: Канада прикрывает рынок для дешевой стали

Когда США меняют свои тарифы, мы не корректируем их автоматически. Мы смотрим, что наиболее эффективно для нашей промышленности,

– отметил Карни.

Он добавил, что в некоторых случаях тарифы надо отменять. Поэтому правительство уже отменило пошлины, чтобы поддержать автомобильную промышленность.

Издание отмечает, что это заявление премьера демонстрирует сложную ситуацию, которая сложилась в Канаде:

С одной стороны, Карни пытается уменьшить потери для экономики страны от высоких тарифов, введенных Дональдом Трампом.

С другой, Карни на выборах обещал жестко ответить на торговую политику жмеринского президента.

Стоит знать! Ряд канадских экономистов и бизнесменов призывают правительство избегать эскалации с США в вопросе тарифов.

Какие тарифы против Канады ввели США?

На прошлой неделе США подняли базовую ставку тарифов для Канады с 25% до 35%.

Тогда в Белом доме новые тарифы объяснили контрмерами, которые ввело канадское правительство в ответ на пошлины Трампа.

Вместе с тем к большей части канадских товаров повышенная ставка применяться не будет, ведь они защищены соглашением USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) – торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой о свободной торговле.

Некоторые руководители провинций считают, что отмена тарифов против США не заставят Трампа изменить позицию, но вред местному бизнесу, могут нанести. В частности, об этом заявил премьер Британской Колумбии Дэвид Эби.

Следует знать! Опросы же показывают, что большинство канадцев выступают против уступок и поддерживают жесткий ответ Вашингтону.