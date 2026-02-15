Важная информация о карточках: "Ощадбанк" обратился к своим клиентам
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года для карт, срок которых истек с февраля 2022 года.
- Продление не произойдет для карт, которые использовались в период с февраля 2022 до октября 2025 года или имеют нулевой остаток и не использовались последние 6 месяцев.
Многие украинские пенсионеры получают пенсию на карты "Ощадбанка". Поэтому им важно знать любые новости и изменения относительно банка.
Что "Ощадбанк" сообщил пенсионерам?
На этот раз "Ощад" позаботился о своих клиентах и продлил действие карт, о чем шла речь на сайте банка.
В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года,
– говорится в сообщении банка.
Продление происходит для карт, срок которых закончился с февраля 2022 года. Это произойдет автоматически.
Но оно не произойдет для таких платежных карт:
- срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым в течение сентября 2025 – октября 2025 года (включительно) было осуществлено хотя бы одну операцию с использованием карты любого украинского банка;
- срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым остаток средств равен нулю, и не было ни одной операции за последние 6 месяцев (события должны происходить одновременно).
Обратите внимание! Если новая карта уже перевыпущена, то нужно обратиться в отделение "Ощадбанка" для ее получения в удобное для вас время.
В частности к украинцам обратился также "Приватбанк". Дело в том, что банк бесплатно будет доставлять свои карты в течение всего 2026 года.
Заказать новую карту или перевыпустить действующую просто – за несколько кликов в Приват24. В дальнейшем получить карту банка можно в отделении или почтомате Новой Почты по Украине. Также ее могут отправить через Новую Почту или Укрпочту на любой адрес в более чем 60 стран мира.
Важно! В то же время с начала полномасштабной войны в Украине "Приватбанк" продлил срок действия всех платежных карт.
Что еще следует знать об "Ощадбанке"?
В ноябре 2025 года головой правления "Ощадбанка" выбрали Юрия Кациона. Он работает в банке примерно 25 лет и имеет примерно 27 лет опыта в банковской сфере.
В то же время Польша хочет приобрести долю акций одного из украинских государственных банков – "Ощадбанка" или "Укрэксимбанка". Это должно уменьшить влияние государства на банковский рынок и увеличить конкурентоспособность и улучшить услуги.