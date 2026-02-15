Важная информация о карточках: "Ощадбанк" обратился к своим клиентам

Многие украинские пенсионеры получают пенсию на карты "Ощадбанка". Поэтому им важно знать любые новости и изменения относительно банка.

Что "Ощадбанк" сообщил пенсионерам?

На этот раз "Ощад" позаботился о своих клиентах и продлил действие карт, о чем шла речь на сайте банка.

В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 30 июня 2026 года,

– говорится в сообщении банка.

Продление происходит для карт, срок которых закончился с февраля 2022 года. Это произойдет автоматически.

Но оно не произойдет для таких платежных карт:

срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым в течение сентября 2025 – октября 2025 года (включительно) было осуществлено хотя бы одну операцию с использованием карты любого украинского банка;

срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года и по которым остаток средств равен нулю, и не было ни одной операции за последние 6 месяцев (события должны происходить одновременно).

Обратите внимание! Если новая карта уже перевыпущена, то нужно обратиться в отделение "Ощадбанка" для ее получения в удобное для вас время.

В частности к украинцам обратился также "Приватбанк". Дело в том, что банк бесплатно будет доставлять свои карты в течение всего 2026 года.

Заказать новую карту или перевыпустить действующую просто – за несколько кликов в Приват24. В дальнейшем получить карту банка можно в отделении или почтомате Новой Почты по Украине. Также ее могут отправить через Новую Почту или Укрпочту на любой адрес в более чем 60 стран мира.

Важно! В то же время с начала полномасштабной войны в Украине "Приватбанк" продлил срок действия всех платежных карт.

Что еще следует знать об "Ощадбанке"?