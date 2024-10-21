Какой курс доллара при расчете картой в Польше при расчете картой

Курс доллара в Польше может меняться в зависимости от способа обмена. Если вы пользуетесь банковской картой для покупок, курс, по которому происходит обмен, определяется вашим банком.

Курс доллара в Польше при расчете карточкой

Обычно курс доллара при расчете карточкой немного выше официального курса, поскольку банки могут добавлять комиссии или использовать свой собственный обменный курс., по состоянию на октябрь 2024, согласно данным "Минфина", средний курс доллара в Польше колеблется примерно от 3,94 до 4 злотых за доллар.

Читайте также: Как вырастет курс доллара в конце октября

В то же время средний карточный обменный курс доллара к злотому с Mastercard составляет около 4 злотых, тогда как Visa может предложить несколько ниже курс – ближе к 3,95 злотых за доллар. Однако, имейте в виду, что курсы могут колебаться, а также ваш банк может взимать дополнительные комиссии, вроде двойной конвертации.

Как происходит двойная конвертация Если лицо рассчитывается картой Visa в Европе, например, в Польше, конвертация происходит в таком порядке: гривна – доллар – евро – злотый. В случае с картой Mastercard процесс выглядит так: гривна – евро – злотый.

Таким образом, лучше проверять актуальный курс вашего банка перед проведением транзакций, а также учитывать наличие или отсутствие двойной конвертации. Впрочем, в таких банках, как "Приватбанк" и Monobank комиссии именно за конвертацию валюты нет.