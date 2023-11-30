Киев попал в список самых дорогих городов мира

Исследование Worldwide Cost of Living показало, что в среднем цены на стоимость жизни в разных странах мира выросли на 7,4%. Самыми дорогими городами стали Сингапур и Цюрих.

Лучше, чем в предыдущие годы

Рейтинг самых дорогих городов мира составляют 173 мегаполиса. Киев среди них занял 132 место по стоимости жизни.

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В прошлом году город не попал в список из-за начала полномасштабного вторжения России. Для сравнения, в 2021 году столица Украины была на 118-м месте.

Другие города в рейтинге

Самыми дорогими городами в этом году оказались Сингапур и Цюрих. Сингапур опередил даже оказавшийся на третьем месте Нью-Йорк.

В целом большинство городов Северной Америки опустились в рейтинге стоимости жизни, хотя Лос-Анджелес и Сан-Франциско попали в десятку вместе с Нью-Йорком.

На Западную Европу приходится четыре из десятка самых дорогих городов в рейтинге из-за постоянной инфляции на продукты питания и одежду вместе с повышением курса валют региона.



Всего в десятку самых дорогих городов 2023 вошли:

два мегаполиса Азии: Сингапур и Гонконг;

четыре европейских города: Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген;

три города в США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско;

Тель-Авив в Израиле.

Рост цен в мире

Исследование включает критерий роста цен на различные товары и услуги. Цены на коммунальные услуги росли медленнее за последний год, отражая ослабление влияния российского вторжения в Украину в 2022 году. Тем не менее, цены на пищевые продукты продолжают стремительно расти.

В целом рост цен на уровень жизни в мире замедлился с 8,1%, о которых сообщалось в прошлогоднем опросе, но остается значительно выше тенденции 2017-21 годов.