Краще, ніж у попередні роки
Рейтинг найдорожчих міст світу складають 173 мегаполіси. Київ серед них посів 132-ге місце за вартістю життя.
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Торік місто не потрапило до списку через початок повномасштабного вторгнення Росії. Для порівняння, у 2021 році столиця України була на 118 місці.
Інші міста в рейтингу
Найдорожчими містами цьогоріч виявилися Сінгапур і Цюріх. Сінгапур випередив навіть Нью-Йорк, який опинився на третьому місці.
Загалом, більшість міст Північної Америки опустилися в рейтингу вартості життя, хоча Лос-Анджелес і Сан-Франциско потрапили в десятку разом з Нью-Йорком.
На Західну Європу припадає чотири з десятки найдорожчих міст у рейтингу через постійну інфляцію на харчові продукти та одяг разом із підвищенням курсу валют регіону.
Загалом у десятку найдорожчих міст 2023 року увійшли:
- два мегаполіси Азії: Сінгапур і Гонконг;
- чотири європейські міста: Цюріх, Женева, Париж і Копенгаген;
- три міста у США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско;
- Тель-Авів в Ізраїлі.
Зростання цін у світі
Дослідження охоплює критерій зростання цін на різні товари та послуги. Ціни на комунальні послуги зростали найповільніше за останній рік, відображаючи ослаблення впливу російського вторгнення в Україну у 2022 році. Проте ціни на харчові продукти продовжують стрімко зростати.
Загалом зростання цін на рівень життя у світі сповільнилося з 8,1%, про які повідомлялося в минулорічному опитуванні, але залишається значно вищим за тенденцію 2017-21 років.