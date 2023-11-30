Краще, ніж у попередні роки

Рейтинг найдорожчих міст світу складають 173 мегаполіси. Київ серед них посів 132-ге місце за вартістю життя.

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Торік місто не потрапило до списку через початок повномасштабного вторгнення Росії. Для порівняння, у 2021 році столиця України була на 118 місці.

Інші міста в рейтингу

Найдорожчими містами цьогоріч виявилися Сінгапур і Цюріх. Сінгапур випередив навіть Нью-Йорк, який опинився на третьому місці.

Загалом, більшість міст Північної Америки опустилися в рейтингу вартості життя, хоча Лос-Анджелес і Сан-Франциско потрапили в десятку разом з Нью-Йорком.

На Західну Європу припадає чотири з десятки найдорожчих міст у рейтингу через постійну інфляцію на харчові продукти та одяг разом із підвищенням курсу валют регіону.



Загалом у десятку найдорожчих міст 2023 року увійшли:

два мегаполіси Азії: Сінгапур і Гонконг;

чотири європейські міста: Цюріх, Женева, Париж і Копенгаген;

три міста у США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Франциско;

Тель-Авів в Ізраїлі.

Зростання цін у світі

Дослідження охоплює критерій зростання цін на різні товари та послуги. Ціни на комунальні послуги зростали найповільніше за останній рік, відображаючи ослаблення впливу російського вторгнення в Україну у 2022 році. Проте ціни на харчові продукти продовжують стрімко зростати.

Загалом зростання цін на рівень життя у світі сповільнилося з 8,1%, про які повідомлялося в минулорічному опитуванні, але залишається значно вищим за тенденцію 2017-21 років.