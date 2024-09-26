Киев в долгах: сколько город задолжал "Нафтогазу"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" на начало сентября имеет миллиардную задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины". Что планируют делать с долгом, читайте дальше.

Что Киев планирует делать с долгами за газ

Сегодня должно состояться заседание Наблюдательного совета "Нафтогаза", на котором планируется рассмотреть вопрос о реструктуризации части долга Киева перед "Нафтогазом", сообщает ЭП.

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Всего долг в размере 20,7 миллиарда гривен разделяется на три основных компонента:

Первый – 6,4 миллиарда гривен – за потребленный природный газ до 2022 года, который планируется реструктуризировать на 15 лет. Второй – более 7 миллиардов гривен – разница в тарифах по состоянию на 1 июля 2024 года. Третий – 7,2 миллиарда гривен – долг перед ГК "Нафтогаз Трейдинг", который может быть урегулирован путем заключения мировых соглашений с реструктуризацией до 4 лет.

Интересно! По словам источника, значительная часть этого долга возникла начиная с 2018 года. Среди городов крупнейшими должниками сейчас являются Харьков и Киев.