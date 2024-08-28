Полиция разоблачила чиновника на растрате значительной суммы бюджетных средств

Полицейские разоблачили бывшего чиновника ПАО "Киевский электровагоноремонтный завод" в растрате бюджетных средств. Он растратил более полумиллиона гривен на закупке электрического оборудования.

Махинации с закупками

Подозреваемый, занимая должность заместителя генерального директора предприятия, незаконно распорядился провести закупку силовых диодов в упрощенном порядке.

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Тендерная процедура была организована так, что другие участники не имели возможности принять в ней участие.

Требования к товару были специально прописаны под одного поставщика, который не имел производственных мощностей для изготовления необходимого оборудования.

Обратите внимание! В результате закупки оборудования по необоснованно завышенной цене предприятие понесло убытки на сумму около 520 тысяч гривен, что подтверждено судебно-экономической экспертизой.

Следователи Соломенского управления полиции сообщили подозреваемому о растрате бюджетных средств по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.